Незаконные съезды с краевой дороги ликвидировали под Анапой

Съезды не были оформлены по закону. Фото: скрин видео omvd_anapa

Незаконные съезды с краевой автомобильной дороги под Анапой обнаружили сотрудники ГИБДД. Они не были оформлены по закону и отсутствовали в схеме дорожного движения, также здесь не установили дорожные знаки.

- Лица, проводившие дорожные работы при создании данных съездов, будут привлечены к административной ответственности, - отметили в пресс-службе ОВМД по Анапе.

Для того, чтобы съезды появились вновь, собственникам участков нужно обратиться в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Там можно их оформить в соответствии с законодательством.