Акция «Скажи спасибо врачам» состоялась в Сочи Фото: sochi.ru

Акция «Скажи спасибо врачам» состоялась в Сочи. Она проводится на курорте с 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Представители разных национальностей благодарят медицинских работников, которые трудятся в экстремальных условиях, - рассказала исполняющая обязанности начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди.

Отмечается, что в 2021-м участие в акции приняли общины среднеазиатских стран. Они приготовили плов и лепешки. Национальные блюди община передана на станцию скорой помощи.