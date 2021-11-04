Кинотеатры в Краснодарском крае закрылись до 14 ноября

Кинотеатры после снятия ограничений будут работать по новым правилам Фото: Андрей АБРАМОВ

Предприятия, осуществляющие кинопрокатную деятельность, объявили о приостановке деятельности. Так, на сайте сети «Монитор» появилась информация о том, что 12 кинотеатров компании временно не работают с 30 октября по 14 ноября.

- Мы действуем согласно постановлению главы администрации Краснодарского края о проведении массовых мероприятий. После 14 ноября вход в кинозалы будет осуществляться только по QR-кодам, - пояснили в пресс-службе «Монитора».

На сайтах компаний «Формулы кино» и «Киномакс» также висят объявления о приостановке деятельности, но до 7 ноября.