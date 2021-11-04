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Общество4 ноября 2021 18:24

В Геленджике установили новогоднюю елку

Подготовку к главному зимнему празднику начали за два месяца
Оксана КАДОЧНИКОВА
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В Геленджике монтируют новогоднюю иллюминацию. Фото: скриншот видео gelen_insta

В Геленджике монтируют новогоднюю иллюминацию. Фото: скриншот видео gelen_insta

Жители Краснодарского края наслаждаются последними теплыми деньками и пока с трудом представляют, что через два месяца наступит Новый год. Тем временем курортные города начали подготовку к главному зимнему празднику. Лидером в этом сезоне стал Геленджик. В четверг, 4 ноября, в городе собрали и установили первую елку.

Искусственная красавица появилась у Андреевского парка. Именно отсюда стартуют масштабные работы по украшению города к Новому году, сообщили в пресс-службе курорта. Затем новогодняя иллюминация появится и в остальных частях Геленджика. Монтаж в основном будет проходить по ночам.