Новая развязка на М-4 «Дон» сократит дорогу из Москвы в Краснодарский край

Дорога в Москву станет удобней для краснодарских автомобилистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе «Дон» открыли движение по новому путепроводу. Благодаря 138-метровому мосту над ростовским Сальским кольцом сократится дорога по направлению Москва - Краснодар и обратно. Как сообщили в управлении информационной политики администрации Ростовской области, путепровод позволит развести местный и транзитный потоки транспорта в обход города Аксая.

Строительство объекта началось в 2020 году и финансировалось за счет федерального проекта «Связь между центрами экономического роста». Пропускная способность трассы увеличена до 100 тысяч автомобилей в сутки.