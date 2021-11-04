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Общество4 ноября 2021 18:55

Новая развязка на М-4 «Дон» сократит дорогу из Москвы в Краснодарский край

Трасса пойдет в обход города Аксая Ростовской области
Евгения ХАЛИКОВА
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Дорога в Москву станет удобней для краснодарских автомобилистов

Дорога в Москву станет удобней для краснодарских автомобилистов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На трассе «Дон» открыли движение по новому путепроводу. Благодаря 138-метровому мосту над ростовским Сальским кольцом сократится дорога по направлению Москва - Краснодар и обратно. Как сообщили в управлении информационной политики администрации Ростовской области, путепровод позволит развести местный и транзитный потоки транспорта в обход города Аксая.

Строительство объекта началось в 2020 году и финансировалось за счет федерального проекта «Связь между центрами экономического роста». Пропускная способность трассы увеличена до 100 тысяч автомобилей в сутки.