Туман окутает Краснодарский край 5 ноября

Регион окутает туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Краснодарский край снова опустятся туманы. 5 ноября весь регион с утра окутает дымкой, местами столь плотной, что автомобилистам стоит быть осторожней на дорогах. По сведениям регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу среды, в пятницу будет облачно, но тепло.

На Азовском побережье днем до +18. Для черноморских курортов прогноз чуть похуже, здесь возможны дожди и порывистые ветры.

В предгорных районах ночью зябко, примерно +3...+8 градусов. В горах +1...+6 ночью, днем до +16.

В краевом центре также утром туманно, зато днем до +18. Ветер восточный 3-8 м/с.