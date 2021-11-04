В мэрии Краснодара прокомментировали работы на дубовой аллее Западного обхода

Краснодарцев возмутила вырубка деревьев Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Жители Западного обхода 4 ноября забили тревогу. Вблизи их многоэтажек рабочие департамента городского хозяйства спиливали дубы. Информация об уничтожении дубовой аллеи разлетелась по городским пабликам. В администрации Краснодара отреагировали на возмущение людей и объяснили вырубку деревьев санитарно-оздоровительными работами.

- В департаменте городского хозяйства пояснили, что производится вырубка 16 аварийных дубов на основании выданного порубочного билета. В будущем на этом месте будет произведена компенсационная высадка деревьев, - пояснили в мэрии краевого центра.

Напомним, что в Краснодаре общая площадь зелёных насаждений превышает 1050 гектаров. И для каждого дерева в краевом центре создан электронный паспорт, в котором отслеживают его состояние, возраст и прочие характеристики.