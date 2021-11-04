Краснодарские театры снова меняют расписание спектаклей

краснодарские театры ушли на вынужденные каникулы. Фото: teatrkukolkrasnod

Краснодарские театры и концертные площадки снова вынуждены пересмотреть расписания своих представлений. Так, Краснодарский академический театр имени Горького сначала объявил о приостановке деятельности с 30 октября по 7 ноября, но в связи с новым постановлением губернатора Вениамина Кондратьева двери театра распахнутся после 14 ноября. Спектакли, запланированные на этот период, будут перенесены.

К аналогичным действиям прибегли в Муниципальном концертном зале, во Дворце искусств «Премьера» и в Новом театре кукол. В Краснодарском краевом театре кукол отменены все спектакли вплоть до 1 декабря.

- Билеты подлежат возврату по месту их приобретения. В период с 30 октября по 7 ноября касса театра работать не будет. Если до 30 октября вы не сможете сдать билеты в кассу, то к возврату они будут приниматься также с 8 ноября, когда касса возобновит свою работу, - пояснили ситуацию в краевом театре кукол.

Также в регионе наложены ограничения на работу кинотеатров. Они закрыты до 14 ноября. После, чтобы попасть в кинозал, нужно будет вместе с билетом предъявить QR-код.