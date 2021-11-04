Общественный транспорт Сочи ждет реформирование Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи готовятся к масштабному реформированию общественного транспорта. Об этом сообщили мэр курорта Алексей Копайгородский в своих соцсетях. Процесс затронет все транспортные объекты, которые будут оцифрованы, а данные перенесут в систему 2ГИС. С помощью приложения можно будет удаленно регулировать движение пассажирских автобусов, а горожане своевременно узнают о расписании и остановках транспорта.

- В результате жители получат программу удобного передвижения по городу. Есть предложения по созданию единого парковочного пространства в Сочи, внедрение в городе карты Сбертройка, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас в мэрии приступили к изучению и разработке проекта.