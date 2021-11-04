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Происшествия4 ноября 2021 20:34

Задымился закрытый полигон бытовых отходов рядом с Горячим Ключом

Специалисты не обнаружили очагов открытого горения
Евгения ХАЛИКОВА
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Внутренние пожары на мусорных полигонах могут годами полыхать, оставаясь при этом незамеченными

Внутренние пожары на мусорных полигонах могут годами полыхать, оставаясь при этом незамеченными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Операторы службы 112 4 ноября получили сообщение о дыме на полигоне бытовых отходов, который находится в районе Горячего Ключа. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, на место были отправлены подразделения, которые не нашли очагов открытого горения, но обнаружили два внутренних возгорания на свалке.

Это распространенное, но опасное явление, свойственное всем крупным мусорным полигонам. Внутри свалок постоянно происходят химические процессы, которые ведут к внутренним тлению и горению мусора.

По словам специалистов, угрозы открытого горения нет, угрозы населенным пунктам и лесному массиву нет.

Полигон закрыт с 2019 года, свалка любого мусора в настоящее время здесь запрещена.