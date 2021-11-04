Узнали где будут отключения света в Сочи 5 ноября 2021 года

В Сочи запланированы веерные отключения электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Сочи не привыкать к отключениям электроэнергии из-за аварий. В городской службе электросетей заверяют, что в будущем подобных ЧП станет меньше. На территории курорта идет масштабный планово-предупредительный ремонт, который обеспечит надежным электроснабжением горожан.

Пока же не завершены работы, связанные с заменой электрооборудования, сочинцам придется потерпеть веерные отключения.

В Хостинском районе под ограничения попадут обитатели улиц Абовяна, Леселидзе, Бригадного переулка, а также садовых товариществ «777» и «Заря».

В Центральном районе ремонтные работы повлекут за собой отключения электроэнергии на улицах Виноградная, Восточная, Санаторная, Целинная и Яблочная, а также на переулках Виноградный и Теневой.

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