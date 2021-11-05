Погода на 5 ноября 2021 года в Краснодаре: бабье лето вернется на Кубань Фото: krd.ru

Бабье лето не спешит покидать Кубань. Уже несколько дней столбики термометров в Краснодарском крае словно застыли на отметке в 18 градусов.

Такая температура держится в столице Кубани минимум три дня. По прогнозам синоптиков, она сохранится в краевом центре как минимум до конца недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 5 ноября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также синоптики предупреждают об усилении ветра. Его порывы будут достигать 8 м/с.