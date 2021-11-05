Краснодар окутало густым туманом

В Краснодаре из-за тумана ожидается плохая видимость несколько часов Фото: Галина КОПЫЛОВА

Утром 5 ноября на Краснодар опустился густой туман. Синоптики говорят, что это произошло из-за резкого перепада ночных и дневных температур.

- Туман рассеется через несколько часов. В городе воздух 5 ноября прогреется до 18 градусов. 6 ноября по краю столбики на термометрах поднимутся до 23 градусов. А 9 ноября станет самым теплым ноябрьским днем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Госавтоинспекция Кубани призывали водителей быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать скоростной режим, исключить обгоны и снижать скорость перед пешеходными переходами. А также инспекторы попросили увеличивать дистанцию между транспортными средствами.