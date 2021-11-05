Жители Горячего Ключа пожаловались на тление закрытого полигона

Ситуацию мониторят специалисты

Спасателям поступило сообщение о дыме на закрытом полигоне бытовых отходов, который находится в районе автодороги Афипский — Новодмитриевская – Горячий Ключ. В ГУ МЧС по краю отметили, что очагов горения на месте не обнаружено.

- По данным специалистов, дым есть, но угрозы возгорания нет. Внутри свалки происходят постоянные химические процессы, переходящие в тление, - отметили в ведомстве.

Также спасатели добавили, что на месте обстановка оценивается каждый день.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Горячем Ключе нашли альтернативную площадку для мусорного полигона Белореченской зоны.