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Общество5 ноября 2021 9:41

Краснодарские театры перенесли спектакли и концерты на другие даты

О новых числах сообщили представители концертного объединения
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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На посещение наложены ограничения

На посещение наложены ограничения

В связи с продлением до 14 ноября запрета на проведение массовых и культурных мероприятий краснодарские театры перенесли концерты и спектакли на другие даты.

- Во Дворце искусств «Премьера» авторское симфоническое шоу «Симфония Голливуда» с 9 ноября переносится на 16 ноября на 18:30, с 10 ноября – на 17 ноября на 18:30, а программа «Магия солнца» с 13 ноября на 29 января на 17:00, - сообщили в творческом объединении.

Также на конец ноября перенесли вечера и концерты в Муниципальном концертном зале. А в Новом театре кукол спектакли состоятся уже только в январе следующего года.

Фото: КМТО «Премьера»

Фото: КМТО «Премьера»

Напомним, что до 1 декабря зрители смогут попасть на спектакли и концерты только при наличии справки или QR-кода из личного кабинета на портале Госуслуг о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании COVID-19.