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Общество5 ноября 2021 11:21

В Карасунском округе Краснодара из-за аварии 2,7 тысячи человек остались без света

Перестали работать 19 трансформаторных подстанций
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Энергетики устраняют аварии

Энергетики устраняют аварии

В Краснодаре 5 ноября произошли две аварии на сетях. Без света остались 2,7 тысячи человек в Карасунском округе. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- В районе перестали работать 19 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Демидовская, Муромская, Соборная, Уланская, Войсковая, Гренадерская, Становая, Сечевая, Атамана Чепиги, Голубицкая, Базарная, Семеновская. Также при другой аварии свет выключили в домах по улицам 1-я Линия, 2-я Линия, 3-я Линия, 4-я Линия, Гагарина, Красных Партизан, Темрюкская, Виноградная, Туапсинская, Доватора, Менделеева, Толбухина, Черняховская, Толстого, Федосеева, Баумана, Темрюкская, Крымская, - отметили специалисты.

В общем количестве без электричества остались 2,7 тысячи человек, в том числе 900 детей. Больницы, детские сады в зону отключения не попали. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Энергетики обещают дать свет в дома к вечеру.