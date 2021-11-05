Число заболевших коронавирусом на Кубани перевалило за 300 случаев в сутки

Эпидобстановка в регионе осложняется

Впервые с начала пандемии на Кубани за сутки выявили 306 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными за сутки на 5 ноября стали Краснодар, Геленджик и Анапа. Здесь выявили 73 и по 17 заболевших. В антирейтинг попали Сочи, Темрюкский район с 15 инфицированными. По 14 человек с коронавирусом попали в госпитали в Армавире и Усть-Лабинском районе, 13 – в Кореновском, 11 – в Выселковском.

- По десять положительных результатов в Белореченском, Лабинском и Ленинградском районах, девять – в Туапсинском. По восемь – в Новороссийске и Павловском районе, семь – в Успенском, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

По шесть новых пациентов отмечено в Горячем Ключе, Тимашевском, Мостовском и Кущевском районах. По пять случаев зафиксировано в Крымском и Красноармейском, четыре – в Калининском. В других районах наименьшее количество заболевших COVID-19.

Стоит отметить, что второй день подряд в Краснодарском крае умирает рекордное количество людей за сутки – 45 человек.

Медики призывают привиться от инфекции, чтобы максимально легко перенесли болезнь в случае заражения.