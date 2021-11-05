Обстановку в аэропорту Краснодара, где из-за тумана задержали рейсы, сняли на видео

В аэропорту видимость снизилась до 100 метров

5 ноября из-за тумана в аэропорту Краснодара задержали рейсы на прилет и вылет. К обеду число самолетов, которые не смогли из-за густой пелены вылететь в кубанскую столицу, достигло 15.

По прогнозам ситуация с туманом должна улучшиться к 12 дня. А пока пассажиры ожидают вылетов рейсов в зале ожидания. Очевидцы сняли обстановку на видео.

- Людей очень много, все кресла заняты, сумки с чемоданами стоят на проходе, некоторые ждут уже несколько часов, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» одна из пассажирок.

В это время в аэропорту отметили, что скопления пассажиров в зале ожидания в настоящее время не наблюдается.

- Ситуация улучшится к 12:00, скопления пассажиров в терминале нет, - отметили в пресс-службе транспортного узла.