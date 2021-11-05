Из-за тумана в аэропорту Краснодара 600 пассажиров отправили на запасные аэродромы

В аэропорту плохая видимость

Густой туман окутал восточную часть Краснодара, в том числе белой пеленой накрыло аэропорт. Задержаны рейсы на прилет и вылет, некоторые самолеты направили на запасные аэродромы.

- На 12 часов дня туман в районе аэропорта сохраняется. Всего задержано 14 рейсов. Из ранее задержанных три рейса вылетели в пункты назначения, четыре рейса сели на запасных. Один в Ростове, три из Москвы в Анапе. Всего около 600 пассажиров находятся на запасных аэродромах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе аэропорта.

Также специалисты добавили, что в настоящее время аэропорт принимает и выпускает воздушные суда. Решения о посадке принимают командиры воздушных судов.

Ранее «Комсомолка» публиковала видео обстановки в зале ожидания в аэропорту Краснодара.

По обновленной информации, аэропорт работает в штатном режиме.