В Сочи из-за аномально теплой погоды распустилась магнолия Делавея

Белые бутоны радуют посетителей. Фото: kavkazzapoved.ru

В последний осенний месяц в парке «Южные культуры» зацвела магнолия Делавея. Об этом сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Молодое деревце магнолии Делавеи зацвело в ноябре впервые. Увидеть необычный цветок цвета крем-брюле и изящной формы можно на куртине возле фонтана. Магнолия распускается обычно с весны до середины лета, но никогда цветение не приходилось на осень, - отметили специалисты.

Также белыми бутонами покрылась горная камелия, цветы появились и на кустах азалии. Для этих растений цветение является обычным явлением с приходом тепла даже осенью.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в ноябре на Кубани распустились теплолюбивые растения, такие как клубника и сирень. Эксперты не видят в этом ничего страшного.