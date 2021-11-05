Пляжи Сочи примут участие в международной экологической сертификации «Голубой флаг»

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В Сочи началась подготовка к приему заявок для участия в программе международной экологической сертификации «Голубой флаг» на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта.

- Документы собственники пляжей предоставят до 31 декабря. Зоны, которые претендуют на международный статус, должны обеспечить инфраструктуру в соответствии с обязательными критериями – есть 33 пункта, - отметили в мэрии.

Особое внимание уделяется качеству морской воды, сбору и вывозу мусора, беспрепятственному доступу к морю маломобильных граждан.

В настоящее время в городе Сочи работает 33 пляжа под «Голубым флагом». Они будут открыты и зимой.