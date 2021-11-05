Перевернувшийся грузовик со свеклой раздавил легковушку с водителем в ДТП на Кубани

Объехать участок можно через поселок Красное поле. Фото: instagram.com/chp_kurganinsk

Смертельная авария произошла под Курганинском 5 ноября. По предварительным данным, на выезде из города в сторону Армавира на дороге столкнулись грузовик и легковушка, есть жертвы.

- ДТП случилось под Курганинском. От столкновения грузовик с корнеплодами упал на легковушку и раздавил ее, - сообщили в соцсетях очевидцы.

Фото: instagram.com/chp_kurganinsk

Начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская добавила, что водитель погиб, а пассажиры госпитализированы с различными травмами.

По факту случившегося проводится проверка, в том числе устанавливается виновник аварии. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Большегруз перекрыл обе полосы движения, машины отправляют в объезд. Также на трассу высыпалась свекла, ее убирают.