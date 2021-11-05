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Происшествия5 ноября 2021 14:25

На Кубани под суд пойдет мужчина, убивший мать в пьяном угаре

Его сожительница может получить срок за укрывательство
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Житель Северского района задушил мать после застолья. Фото: архив КП

Житель Северского района задушил мать после застолья. Фото: архив КП

В Северском районе Кубани завершено расследование уголовного дела по статье «Убийство». По версии следствия, в ночь на 11 августа в поселке Степном 26-летний обвиняемый, его 42-летняя сожительница, а также мать и брат собрались за столом. Вместе выпивали, а потом женщины поссорились. После порции оскорблений, мать ушла спать во времянку. Там ее разбудил сын и потребовал извиниться перед дамой сердца, но родительница не захотела этого делать. Тогда молодой человек задушил пожилую женщину.

- Об убийстве он сразу рассказал своей сожительнице. Она помогла скрыть следы преступления и взяла вину на себя, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователям удалось добраться до истины. В итоге подозреваемый признал свою вину в полном объеме. Сейчас он находится под стражей, где и будет находится до суда. Его сожительница тоже окажется на скамье подсудимых за укрывательство преступления.

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