Жители Краснодара выполнили план вакцинации от гриппа на 40% Фото: krd.ru

Жители Краснодара выполнили план вакцинации от гриппа на 40%. Прививочная кампания завершится в середине декабря. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что вакцину от гриппа получили 259 802 жителей краевого центра, включая 90 тысяч детей.

Считается, что лучшее время для прививки – сентябрь-ноябрь, когда не началась сезонная циркуляция инфекции. Массовая вакцинация от гриппа формирует коллективный иммунитет. Он появляется, когда прививку ставят минимум 60% населения.

Получить вакцину можно в поликлиниках по месту жительства и пунктах мобильной вакцинации. С графиком работы лечебных учреждений можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.