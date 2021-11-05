Юные хоккеисты из Сочи устроили массовую драку со сверстниками из Якутии Фото: скриншот видео

Юные хоккеисты из Сочи устроили массовую драку со сверстниками из Якутии. Побоище началось еще до начала матча.

Отмечается, что команды встречались между собой на турнире в Олимпийской столице. Перед началом игры между игроками «Сочи» и «Полярными волками-2013» вспыхнул конфликт. Он быстро перерос в массовую драку.

По словам очевидцев, некоторым хоккеистам даже потребовалась помощь медиков. Разнимали игроков тренеры и судьи.