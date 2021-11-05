Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 ноября 2021 14:50

Юные хоккеисты из Сочи устроили массовую драку со сверстниками из Якутии

Побоище началось еще до начала матча
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Юные хоккеисты из Сочи устроили массовую драку со сверстниками из Якутии Фото: скриншот видео

Юные хоккеисты из Сочи устроили массовую драку со сверстниками из Якутии Фото: скриншот видео

Юные хоккеисты из Сочи устроили массовую драку со сверстниками из Якутии. Побоище началось еще до начала матча.

Отмечается, что команды встречались между собой на турнире в Олимпийской столице. Перед началом игры между игроками «Сочи» и «Полярными волками-2013» вспыхнул конфликт. Он быстро перерос в массовую драку.

По словам очевидцев, некоторым хоккеистам даже потребовалась помощь медиков. Разнимали игроков тренеры и судьи.