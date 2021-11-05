Бережливые технологии будут внедрять еще на одном предприятии Кубани

Производительность труда на предприятии может вырасти на 30 %. Фото: пресс-служа администрации Краснодарского края

Научно-производственная фирма «Кубаньнефтемаш» будет внедрять бережливые технологии для разработки и производства инновационного нефтегазового оборудования в рамках нацпроекта «Производительность труда». Предприятие подписало соглашение с минэкономики Краснодарского края и Региональным центром компетенций, сообщает пресс-служба администрации региона.

- У компании собственное конструкторское бюро и опыт использования передовых технологий. Мы ожидаем увеличение производительности труда на пилотном участке, который выберут сотрудники совместно с экспертами РЦК, не менее чем на 30 %, – сказал министр экономики края Алексей Юртаев.

С 2006 года «Кубаньнефтемаш» занимается производством и поставкой импортозамещающего оборудования для нефтегазовой отрасли. Оно позволяет добывать природные ресурсы в особо сложных условиях в районах залегания многолетнемерзлых пород.

Принять участие в национальном проекте «Производительность труда» могут предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Это прежде всего обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и хранение, торговля. При этом годовая выручка организации должна составлять не менее 400 млн рублей, а доля иностранного участия в уставном капитале не должна превышать больше 50 %.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что производства в Армавире и Успенском районе присоединились к нацпроекту «Производительность труда».