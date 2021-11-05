В Краснодаре задержали четырех мужчин за махинации с квартирами сочинцев

Краснодарец хотел завладеть квартирами пьющих жителей Сочи. Фото: скрин видео СУ СК по Краснодарскому краю

Квартирный вопрос продолжает толкать на преступления жителей Кубани. По версии следствия, 39-летний житель Краснодара придумал схему, которая, по его мнению, способна его озолотить. Преступной идеей он поделился еще с тремя знакомыми, и они принялись действовать.

В октябре 2020 года мужчины познакомились с жителем Сочи и втерлись в доверие. Сделать это было нетрудно - 62-летний мужчина имел пагубное пристрастие к алкоголю. Банда отвезла его в Краснодар под предлогом трудоустройства, там спаивала на съемной квартире, а потом и вовсе разыграла сцену по четко распределенным ролям.

- Фигуранты инсценировали нанесение им одному из соучастников ножевого ранения, а также передачу 1,5 миллиона рублей правоохранителям якобы за непривлечение его к уголовной ответственности и 1 миллиона рублей так называемому пострадавшему. В результате потерпевший был вынужден под давлением обвиняемых передать им права на свою квартиру, расположенную в городе-курорте, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Такую же аферу задержанные хотели провернуть с 45-летней жительницей Сочи. Женщину также удерживали на съемной квартире и регулярно покупали спиртное. Но ей удалось бежать и вернуться домой.

Сейчас организатор преступной группы заключен под стражу. Ему и остальным членам квартирной банды предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, мошенничестве с жильем граждан и незаконном лишении свободы двоих жителей Сочи.