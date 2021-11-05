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Общество5 ноября 2021 16:11

Новые школы и детские сады появятся в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре

Строительная готовность одного учебного заведения составляет уже 78%
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Новые школы и детские сады появятся в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре Фото: krd.ru

Новые школы и детские сады появятся в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре Фото: krd.ru

Новые школы и детские сады появятся в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре. Строительная готовность одного учебного заведения составляет уже 78%.

Это школа на 1550 мест. Она возводится на улице Автолюбителей, 2/1. Строители занимаются благоустройством территории, установкой ограждений и монтажом спортивных площадок и КПП. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Помимо общеобразовательного учреждения на Автолюбителей, необходимо построить еще как минимум две такие же школы — не меньше полутора тысяч мест каждая, - отметил исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко.

Отмечается, что вопрос о возведении новых социальных объектов в микрорайоне будет проработан на аппаратном совещании.