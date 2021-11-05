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Общество5 ноября 2021 16:16

Более 5,2 миллиона жителей Кубани приняли участие во Всероссийской переписи населения

Эта цифра растет каждый день
Источник:kp.ru
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 5,2 миллиона жителей Кубани приняли участие во Всероссийской переписи населения. Цифра растет каждый день. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что 5,228 миллиона человек, которые приняли участие в переписи, – это 92% от ранее учтенных жителей Кубани. Кампания завершится 14 ноября.

Напомним, что принять участие в переписи можно онлайн. Достаточно перейти в личный кабинет на портале Госуслуги. Эту опцию уже использовали почти 930 тысяч жителей Краснодарского края.