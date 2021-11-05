Умер заслуженный артист РСФСР Андрей Светлов

Умер актер Андрей Светлов. Фото: dram-teatr.ru

Заслуженный артист РСФСР Андрей Светлов умер в пятницу, 5 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Краснодарского театра драмы, где работал актер.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем вам о тяжёлой утрате, постигшей наш театр. Сегодня не стало заслуженного артиста России Андрея Борисовича Светлова, - говорится в сообщении.

Андрей Светлов 50 лет посвятил актерской работе. Театралы знают его по ролям в спектаклях NonDolet, «Ханума», «Алые паруса», «На всякого мудреца довольно простоты», «Маскарад», «Горе от ума», «Поминальная молитва» и «Кубанские казаки».

- Сейчас очень тяжело осознать, что больше мы не увидим на сцене его героев, таких разных, но всегда бесконечно обаятельных – кого бы он ни играл, персонажи неизменно очаровывали и глубоко западали в душу, - отмечают коллеги Светлова. - Мы потеряли не только прекрасного артиста, но и удивительного человека с потрясающим чувством юмора и настоящим талантом дружить и поддерживать тех, кто в этом нуждался. Человека, чьим девизом всегда были три слова: «Благородство, порядочность и честь».

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» писала, что умер профессор КубГУ Владимир Черный.