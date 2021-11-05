В Сочи избавятся от аварийного жилья

За два года в Сочи планируют расселить 54 аварийных дома. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

- С прокурором города мы обсудили возможности региональной программы по переселению жильцов из аварийного фонда. Многое предстоит сделать. Для этого войдем во все необходимые федеральные и краевые программы, - написал глава Сочи в своем тг-канале.

Кроме того, до конца года Алексей Копайгородский пообещал вручить ключи жильцам аварийного дома на улице Видова в Сочи.