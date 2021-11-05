Почти тысячу деревьев и кустарников высадят в Сочи

В Сочи высадят новые растения, взамен пострадавших от стихии. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи приступили к компенсационным высадкам деревьев и кустарников. Озеленительные работы пройдут во всех внутригородских округах. Как сообщили в администрации курорта, определены 40 территорий, нуждающихся в обновлении флоры. Так, молодые пальмы уже появились возле парка «Ривьера». В парке имени Кирова в Лазаревском районе взамен пострадавших от стихии магнолий крупноцветковых высадили новые растения. Также будет обновлен сквер на Мацесте, там появится 126 деревьев ликвидамбаров.

- Мы провели мониторинг города и выбрали места, наиболее нуждающиеся в восстановительной посадке определенных пород растений, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Кильганкин.

На озеленительные работы из городского бюджета выделено более 22 млн рублей. Эти деньги пойдут на приобретение более 1 тысячи растений: деревьев и кустарников. На улицах курорта будут высажены экзотические пальмы, лоропеталум китайский, олеандр, тамарикс, магнолии Суланжа и крупноцветковая, а также дуб каменный, кипарис, клен и другие представители флоры.