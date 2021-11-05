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Общество5 ноября 2021 19:07

«Локомотив-Кубань» и администрация Краснодара запустили общую акцию в поддержку переписи

Победители получат баскетбольные мячи с автографами игроков клуба
Евгения ХАЛИКОВА
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У краснодарских фанатов баскетбольной команды "Локо" есть шанс получить мяч с автографами игроков. Фото: lokobasket.com

У краснодарских фанатов баскетбольной команды "Локо" есть шанс получить мяч с автографами игроков. Фото: lokobasket.com

В Краснодаре запустили акцию, в которой не будет проигравших. Инициаторы – администрация краевого центра и баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань». игра «Сделаем Краснодар миллионером!» посвящена Всероссийской переписи населения.

Как сообщили в городской администрации, принять участие в акции смогут все желающие. Условия: пройти перепись населения на портале Госуслуги, быть подписчиком на аккаунт «Локо» в Инстаграм, оставить комментарий под этим постом в их аккаунте и отметить в комментарии друга.

Итоги будут подведены 15 ноября. Победители получат 15 ноября мячи с автографами баскетболистов. Также, среди участников будет разыгран суперприз.