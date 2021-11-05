Житель Адыгеи украл 600 тысяч бюджетных средств

За мошенничество с госконтрактами житель Майкопа осужден на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Майкопа признан виновным в мошенничестве и приговорен Тахтамукайским районным судом к трем годам лишения свободы. Как сообщили в прокуратуре республики, мужчина по поддельным документам получил деньги, предназначенных на ремонт спортивных залов в школах.

- В суде установлено, что летом 2019 года житель Майкопа, действуя от имени юридического лица по доверенности, заключил в электронном виде два муниципальных контракта, предусматривающих ремонт спортивных залов образовательных учреждений. Позднее он составил недостоверные акты по объему выполненных работ по муниципальным контрактам с поддельной подписью директора юридического лица, которые стали основанием для оплаты ему лично стоимости ремонта, - рассказали подробности дела в пресс-службе прокуратуры республики Адыгея.

Позже, мужчина отчитался о якобы завершенных ремонтных работах, изготовил отчетные документы и подделал на них подпись руководства. Впрочем, мошенника быстро вывели на чистую воду, так как спортзалы как были так и остались в полуразрушенном состоянии.

После завершения ремонтных работ он изготовил и подписал от имени руководства и без его согласия акты о приемке выполненных работ. В результате его преступных действий были похищены бюджетные средства на общую сумму свыше 600 тыс рублей. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима.