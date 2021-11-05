Полицейские Новороссийска разыскивают таксиста, преградившего путь скорой помощи

Мужчина более 10 минут блокировал дорогу машине скорой помощи в Новороссийске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новороссийске громкий скандал с участием скорой помощи и машиной такси. Информация появилась в официальном аккаунте городской больницы № 1. Согласно версии врачей неотложки, они закончили работу по вызову и торопились к следующему больному. Однако, путь скорой преградил водитель такси. Он заблокировал единственный выезд со двора, а после еще и начал оскорблять врачей.

- Таксист не реагировал и на спецсигнал скорой, который пришлось включить, чтобы обозначить срочность действий. Более того, водитель такси вышел из автомобиля и устроил с водителем скорой «дорожные словесные разборки». Затем демонстративно сел за руль своего автомобиля и бездействовал ещё минут 7. Время, которое нельзя терять, время, за которым стоит жизнь,- поделились подробностями сотрудники службы новороссийской скорой помощи.

На звук сирены стали собираться жильцы соседних домов, которые заступились за врачей. Только испугавшись народного гнева, таксист уступил дорогу скорой помощи. В итоге врачи потеряли не менее 15 минут.

Все материалы уже переданы в правоохранительные органы, которые разыскивают водителя такси.