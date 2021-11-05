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Происшествия5 ноября 2021 22:15

В Новороссийске горит частный дом

Площадь пожара составила 100 кв.м
Евгения ХАЛИКОВА
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В Новороссийске тушат пожар в частном доме

В Новороссийске тушат пожар в частном доме

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске спасателям пришлось тушить пожар в частном домовладении по улице Марата. Вызов на пульт пожарно-спасательного гарнизона г. Новороссийска поступил в 5 ноября в 20.39. К месту чрезвычайного происшествия незамедлительно были направлены пожарные подразделения.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, прибыв по адресу, огнеборцы установили, что огнем охвачена территория в 100 кв.м. В 22.00 пожарные отчитались о локализации возгорания.

В ликвидации пожара принимают участие 7 человек личного состава и 2 единицы техники.