В Новороссийске сгорело частное домовладение

Пожар в частном доме в Новороссийске потушили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новороссийске на улице Марата сгорел частный дом. Сообщение о возгорании диспетчеру местного пожарно-спасательного гарнизона поступило 5 ноября в 20.39. Прибывшие на место пожарные подразделения установили, что огнем охвачены 100 кв.м.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, пожар был взят на особый контроль краевого Главного управления.

В 22.00 возгорание удалось локализовать. Спустя еще 37 минут огнеборцы отчитались о его полной ликвидации. В тушении принимали участие 7 человек личного состава и 2 единицы техники.