Последние новости на 6 ноября в Краснодарском крае

Туман в Краснодаре и крае ожидается еще три дня

Рассказываем последние новости на 6 ноября.

Кипарисовое озеро под Анапой в нерабочую неделю атаковали туристы. В очереди на катамараны томились более 100 человек.

Мальчик, которого сбил на дороге священник, после комы и полной безнадежности поет песни и учит стихи. Даню Горлова спас не виновник аварии, а совершенно незнакомые люди из соцсетей.

В ноябре на Кубани распустились теплолюбивые растения, такие как сирень и клубника. Что говорят об этом эксперты.

Полицейские Новороссийска разыскивают таксиста, преградившего путь скорой помощи. Мужчина оскорбил врачей, которые торопились на срочный вызов, а затем перекрыл неотложке дорогу.

В Краснодаре задержали четырех мужчин за махинации с квартирами сочинцев. Они разработали незаконную схему для продажи жилья маргиналов.

Юные хоккеисты из Сочи устроили массовую драку со сверстниками из Якутии. Побоище началось еще до начала матча.

Накануне из-за тумана видимость в Краснодаре снизилась до 100 метров, были задержаны самолеты.