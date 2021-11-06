Погода в Краснодаре 6 ноября 2021: на город опустится туман

Туман в Краснодаре Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре 6 и 7 ноября по утрам ожидается густой туман. Белой пеленой затянет окраины города, в центре скопление воды в воздухе быстро рассеется. При этом в кубанской столице будет тепло, воздух прогреется до +17.

- 6 ноября в Краснодаре переменная облачность, без осадков. Ночью, утром и в первой половине дня ожидается туман. Температура воздуха ночью 5-7 градусов, днем 15-17, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Стоит отметить, что по краю будет еще теплее, столбики на термометрах поднимутся до +22. По прогнозам, 8 и 9 ноября станут самыми теплыми в ноябре, затем в регионе резко похолодает.