В Сочи на рынке сгорел торговый павильон на площади в 100 кв.м.

Причины выясняются

Ночью 5 ноября произошло возгорание торгового павильона в Лазаревском районе Сочи на улице Декабристов.

- Торговая точка горела на площади в 100 квадратных метров. Огонь потушили за час, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 23:09 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

В 23:08 поступило сообщение о пожаре, в 23:49 объявили о полной ликвидация последствий возгорания. Погибших и пострадавших нет.

- Всего к ликвидации возгорания привлекались от МЧС России 9 человек личного состава, 3 единицы техники, - добавили спасатели.