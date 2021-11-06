В Сочи после залповых дождей расчищают забитый коллектор в районе «Фары»

Работы продолжаются. Фото: sochi.ru

В Сочи в районе «Фары» начали расчищать коллектор, который забился после залповых дождей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

- Из него обычно вывозят несколько самосвалов мусора и ила. Каждый горожанин знает, что во время дождей этот коллектор становится слабым местом нашего города, - написал Копайгородский.

В мэрии добавили, что коллектор планируют модернизировать. Специалисты уже предложили решение, которое позволит развести потоки воды. В настоящее время изыскивается финансирование на данные нужды.