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Общество6 ноября 2021 10:49

В Сочи после залповых дождей расчищают забитый коллектор в районе «Фары»

На месте работает тяжелая техника
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Работы продолжаются. Фото: sochi.ru

Работы продолжаются. Фото: sochi.ru

В Сочи в районе «Фары» начали расчищать коллектор, который забился после залповых дождей. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

- Из него обычно вывозят несколько самосвалов мусора и ила. Каждый горожанин знает, что во время дождей этот коллектор становится слабым местом нашего города, - написал Копайгородский.

В мэрии добавили, что коллектор планируют модернизировать. Специалисты уже предложили решение, которое позволит развести потоки воды. В настоящее время изыскивается финансирование на данные нужды.