Выпуск «Редакции» Пивоварова заблокировали после жалобы внука руководителя Кубанского казачьего хора

В Интернете разгорелся скандал между Кубанским казачьим хором и ютуб-каналом «Редакция». Журналист Алексей Пивоваров объявил о том, что администрация коллектива пожаловалась на фильм и его заблокировали. Оказалось, что инициатором стал внук Захарченко.

- С «Кубанским казачим хором», по чьей жалобе заблокировали наш выпуск о казаках, все оказалось даже интереснее, чем мы предполагали. Выяснилось, что на видео пожаловался не художественный руководитель хора — Виктор Гаврилович Захарченко (который был в том самом выпуске), а его внук — Виктор Витальевич Захарченко, заместитель директора этого хора, - написал в Telegram-канале Пивоваров.

Также журналист рассказал, что Виктор Захарченко-младший потребовал 50 тысяч рублей притом, что с хором заключен официальный договор на использование их интеллектуальной собственности.

Тем временем в коллективе объяснили, что «Редакция» ввела их в заблуждение и сказала, что будет снимать фильм про историю хора. Но при этом в репортаже рассказали, в основном, про современное казачество, а коллективу уделили незначительную часть выпуска.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Кубанском казачьем хоре разразился скандал. Известный на весь мир коллектив затеял реорганизацию. Кубанский казачий хор на своем официальном сайте опубликовал небольшую новость, которая взбудоражила общественность. Его делят на две части. Теперь танцовщики - отдельный коллектив.