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Общество6 ноября 2021 11:42

В Сочи создали региональное подразделение федерации фридайвинга России

Спортсмены будут отдыхать и тренироваться под водой
Геннадий БОЧКАРЕВ
Геннадий БОЧКАРЕВ
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Фото: региональное отделение фридайвинга России

Фото: региональное отделение фридайвинга России

В Сочи фридайвинг – это один из профильных видов спорта. Подводные приключения доступны как профессиональным дайверам, так и туристам. Не случайно Федерация фридайвинга России открыла в городе-курорте свое региональное подразделение. Его возглавил Павел Калюжный.

- Мы будем организовывать в подводной акватории Сочи соревнования по фридайвингу, - рассказал «Комсомольской правде-Кубань» - руководитель нового подразделения Павел Калюжный.- Займемся созданием инфраструктуры и материально-технической базы для тренировочного процесса, будем участвовать в проведении научных исследований и инновационной деятельностью в области фридайвинга. Одним словом, развивать фридайвинг в Сочи по самым разным направлениям.

Фото: региональное отделение фридайвинга России

Фото: региональное отделение фридайвинга России

Наверняка, новая общественная структура поможет объединить любителей «подводных приключений» и не только Сочи, но и России.