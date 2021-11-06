В Сочи создали региональное подразделение федерации фридайвинга России

Фото: региональное отделение фридайвинга России

В Сочи фридайвинг – это один из профильных видов спорта. Подводные приключения доступны как профессиональным дайверам, так и туристам. Не случайно Федерация фридайвинга России открыла в городе-курорте свое региональное подразделение. Его возглавил Павел Калюжный.

- Мы будем организовывать в подводной акватории Сочи соревнования по фридайвингу, - рассказал «Комсомольской правде-Кубань» - руководитель нового подразделения Павел Калюжный.- Займемся созданием инфраструктуры и материально-технической базы для тренировочного процесса, будем участвовать в проведении научных исследований и инновационной деятельностью в области фридайвинга. Одним словом, развивать фридайвинг в Сочи по самым разным направлениям.

Фото: региональное отделение фридайвинга России

Наверняка, новая общественная структура поможет объединить любителей «подводных приключений» и не только Сочи, но и России.