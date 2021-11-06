На Кубани за сутки выявили 309 человек с COVID-19, 46 пациентов скончались

Ситуация с распространением коронавируса ухудшается

На 6 ноября зарегистрировано 309 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе заболели 34 ребенка. Возраст пациентов от 4 месяцев до 93 лет. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными оказались Краснодар и Сочи, здесь выявили 76 и 48 заболевших. В антирейтинг попали Тихорецкий район с 21 инфицированным, Динской с 20, Армавир с 18.

- По 16 человек попали в госпитали в Новороссийске и Белореченском районах, в Кореновском – 12, в Анапе – 11. По десять положительных результатов в Туапсинском и Лабинском районах, в Геленджике и Кущевском районе – восемь заболевших, - отметили специалисты.

В остальных районах от семи заразившихся за сутки и ниже.

Стоит отметить, что по данным на 6 ноября за сутки скончалось рекордное количество пациентов с подтвержденным коронавирусом – зафиксировано 46 летальных исходов.