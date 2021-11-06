Из-за тумана пять рейсов, следующих в Краснодар, ушли на запасные аэродромы

Обстановка в аэропорту утром 6 ноября

Ситуация с туманом в Краснодаре улучшилась. С 11:30 часов 6 ноября аэропорт принимает и выпускает воздушные суда в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного узла.

- Видимость в районе аэропорта улучшилась до 500 метров. Пять самолетов ушли на запасные аэродромы. Рейс из Омска приземлился в Ростове-на-Дону. Два рейса из Антальи ушли в Сочи и Ростов. Еще два самолета из Москвы полетели на запасной аэропорт Анапу, - отметили специалисты.

Напомним, в ночь на 6 ноября на Краснодар снова опустился сильный туман. Синоптики назвали его радиационным. И вот почему.