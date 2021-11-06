В аэропорту Краснодара сообщили об улучшении ситуации с туманом

Ситуация в аэропорту утром 6 числа

На час дня ситуация с туманом в аэропорту Краснодара улучшилась. Пелена рассеялась, выглянуло солнце. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного узла.

- Четыре рейса из тех, что сели на запасных аэродромах в Ростове, Сочи и Анапе, вернулись в Краснодар. Самолеты приземлились в промежуток с 12:44 до 13:00. Аэропорт Краснодар работает в штатном режиме. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, - сообщили представители аэропорта.

Также специалисты добавили, что режим ограниченной видимости отменен в аэропорту в 13:18.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что из-за тумана 6 ноября пять рейсов, следующих в Краснодар, ушли на запасные аэродромы. Такое решение приняли экипажи.