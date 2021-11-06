90 тонн продуктов привезли на ярмарки в Краснодар

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На ярмарках выходного дня в Краснодаре организовали 1082 торговых мест. Кубанские фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств и их представители привезли в краевой центр более 90 тонн продуктов питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Сезонные ярмарки работают каждую субботу до 15 часов. На сайте администрации Краснодара работает специальный раздел, где собрана вся информация о ярмарках выходного дня, в том числе и их расположении, - отметили в мэрии.

На ярмарках в Краснодаре продают фрукты, овощи, разносолы от местных производителей. Места обеспечены всеми сантребованиями. Здесь есть даже приборы для проверки правильности меры, веса, цены.