На трассе, где «майбах» с Собчак выехал на встречку, произошло новое ДТП с автобусом

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На Краснополянской трассе в Сочи, где «майбах» с Собчак выехал на встречку, произошло массовое ДТП с участием рейсового автобуса. По предварительным данным, столкнулись три легковушки и общественный транспорт.

На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и скорая помощь. Движение на дороге затруднено.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Очевидцы сообщают, что причиной аварии стало то, что водитель пассажирского автобуса просто не успел затормозить.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на этой трассе часто случаются аварии.