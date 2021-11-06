В районные больницы Кубани поставили новые операционные столы

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Больницы районов Кубани оснащаются новым оборудованием по нацпроекту и региональным программам. Так, медучреждения получили новые операционные столы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Хирургические столы поставили в больницы Белореченского и Кавказского районов. Они управляются с помощью пульта, что позволяет подстроить их под любой тип операции, - отметили специалисты.

Кроме того, больницы в Калининском и Тимашевском районах получили современные анализаторы кислотно-щелочного состояния крови, а акушерское отделение Кущевской районной больницы – новые кувезы.