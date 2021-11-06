На Кубани за неделю оштрафовали 14 объектов потребсферы, которые не проверяли QR-коды у посетителей

Сейчас QR-коды проверяют в кафе, ресторанах и торговых центрах

За неделю выявили 14 кафе и ресторанов, которые не проверяли у посетителей QR-коды о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- Из-за роста числа заболевших коронавирусом в рестораны и кафе с 30 октября можно проходить только по QR-кодам. Но не все объекты потребсферы эти правила соблюдали. За неделю проверено более 3,5 тысяч точек, возбуждено 11 административных производств и составлено 3 административных протокола, - отметили специалисты.

С начала года за нарушение антиковидных требований на Кубани возбуждено 191 дело об административных правонарушениях. Более 60 дел уже рассмотрено судами, наложено штрафов на сумму более 1,7 млн рублей.

Напомним, что с 30 октября введена обязательная проверка QR-кодов для посещения заведений общепита в Сочи, Анапе, Геленджике и Горячем ключе, Ейске и Туапсинском районе.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с 6 ноября QR-барьеры заработали в торговых центрах курортных городом. На входах скапливаются очереди.